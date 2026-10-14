Thomas Reis, Salah\'ı yedek kulübesine çekiyor

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, önlerindeki kritik KuPS maçı öncesinde kadroda radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

SALAH YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK

Alman çalıştırıcının, takımın dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı bu mücadelede yedek kulübesinde oturtmayı planladığı öğrenildi.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU NEDENİYLE ROTASYON

Yoğun maç temposu ve ligdeki kritik mücadeleleri göz önünde bulunduran teknik patron Thomas Reis, KuPS karşısında kadroda rotasyon yapma kararı aldı. Mısırlı yıldız oyuncunun dinlendirilerek Beşiktaş derbisi başta olmak üzere ilerleyen maçlara daha zinde hazırlanması hedefleniyor.