THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 11. hafta maçlarıyla Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde.

19.11.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde 9 karşılaşma yapılacak.

Çift maç haftasını kayıpsız geçerek elde ettiği 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak.

Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Wade Baldwin gibi önemli skorerlerinden eksik mücadele ederek son 5 maçını da kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko, bu sezon sadece iki galibiyet alabilen Virtus Segafredo Bologna deplasmanını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Mücadele TSİ 22.30 Unipol Arena'da oynanacak.

Anadolu Efes'te hedef ilk kez 3'te 3 yapabilmek

Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 21 Kasım'da sahasında ligin flaş ekiplerinden Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Çift maç haftasında 2'de 2 yaparak üst sıralara yaklaşan Anadolu Efes, Paris Basketbol'u yenmesi durumunda bu sezon ilk kez arka arkaya üçüncü maçını kazanma başarısı gösterecek.

Son 6 maçını kazanarak 7 galibiyetle 4. sıraya kendine yer bulan Paris Basketbol ise İstanbul'da serisini sürdürmeyi amaçlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede saat 20.30'da başlayacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)

22.00 Kızılyıldız- Partizan (Stark Arena)

22.15 Olympiakos- Baskonia (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)

22.45 Real Madrid- ALBA Berlin (Wizink Center)

22 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris- Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)

22.30 Bayern Münih- Barcelona (SAP Garden)

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Bologna, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.