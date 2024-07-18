Tire Futbol Kulübü, Serhat Baştan ile sözleşme imzaladı

Spor

TİRE,

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire Futbol Kulübü, transferde geçen sezon 2'nci Lig'de İnegölspor formasını giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Serhat Baştan'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon İnegöl ekibinde 35 maçta 6 gol atan Serhat, kariyerinde Kastamonuspor, Derincespor, Diyarbsekirspor, Düzcespor, Menemenspor, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor ve Esenler Erokspor gibi takımlarda da forma giyerek şampiyonluklar yaşadı.