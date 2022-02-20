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TMPF tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmalar tamamlandı - Son Dakika

TMPF tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmalar tamamlandı

20.02.2022 21:34
TMPF tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmalar tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) gençler ve açık yaş kategorilerine yönelik düzenlediği Türkiye Şampiyonası, Ulusal Sıralama II, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) gençler ve açık yaş kategorilerine yönelik düzenlediği Türkiye Şampiyonası, Ulusal Sıralama II, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Şubat'ta Bursa Atıcılar Spor Kompleksi ve Atıcılar Atletizm Salonu'nda düzenlenen yarışların ilk gününde 11, 13 ve 15 yaş altı kategorisindeki Performans Gelişim Yarışları, ikinci gün ise 17 ve 19 yaş altı ile genç ve büyük kadınlar kategorisi yarışları yapıldı.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, TMPF Başkanvekili Ercan Taciroğlu, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Fedai Din, TMPF Genel Sekreteri Serhat Aydın, TMPF Teknik Kurul Başkanı Kutluğhan Özkan, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, TMPF Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca, TMPF Teknik Kurul Üyesi Feyyaz Velidedeoğlu ve Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından verildi.

Öte yandan TMPF Genel Sekreteri Serhat Aydın, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din'e teşekkür plaketi takdim etti.

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Modern Pentatlon, Milli Takım, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TMPF tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmalar tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TMPF tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmalar tamamlandı - Son Dakika
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