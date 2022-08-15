TOFAŞ'ta sağlık kontrolleri tamamlandı - Son Dakika
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TOFAŞ'ta sağlık kontrolleri tamamlandı

15.08.2022 10:47
TOFAŞ'ta sağlık kontrolleri tamamlandı

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2022-2023 sezonu sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel'in check-up kontrolleriyle tamamlandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2022-2023 sezonu sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel'in check-up kontrolleriyle tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı. Kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerin son etabında Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel yer aldı. Kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde bir dizi testten geçen sporcuların tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda daha önce de yeni transferlerden Cecil Williams, Boubacar Toure, Khyri Thomas ve İlkan Karaman ile yerli oyuncular Berk Uğurlu, Emre Tanışan, Mustafa Kurtuldum, Bora Satır, Batın Tuna, Ege Demir, Kıvanç Çöl ve Ali Taşkın sağlık kontrolünden geçmişti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tyler Ennis, basketbol, ING Bank, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ'ta sağlık kontrolleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOFAŞ'ta sağlık kontrolleri tamamlandı - Son Dakika
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