Tomas Necid, Fenerbahçe-Slavia Prag maçında Slavia\'nın 2-1 kazanacağını söyledi

Bir dönem Bursaspor forması giyen Çekyalı futbolcu Tomas Necid, Slavia Prag için Fenerbahçe karşısındaki en büyük tehdidin Vedat Muriqi ve Mason Greenwood olduğunu söyledi. Necid, "İkisi de tehlikeli oyuncular. Hem gol atabiliyorlar hem de takım arkadaşları için gol fırsatları oluşturabiliyorlar" dedi.

Kariyerinin bir döneminde Türkiye'de Bursaspor forması giyen, şu anda Slavia Prag B Takımı'nda oyuncu ve mentör olarak görev yapan Çekyalı futbolcu Tomas Necid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag müsabakasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlgi çekici bir maç beklediğini söyleyen Necid, "Her iki takım da son maçlarını kaybetti. Bu nedenle sahaya tedbirli bir oyun anlayışıyla çıkıp galibiyeti hedefleyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe, Slavia Prag'ın çok iyi savunmasını aşabilmek için çözüm bulmalı"

İki takımın özelliklerine ve maçta nasıl bir atmosfer oluşacağıyla ilgili görüşlerini aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "Slavia çok yoğun ve fiziksel açıdan zorlayıcı bir oyun oynamayı hedefliyor. Bu, takımın en önemli ve güçlü yönlerinden biri. Fenerbahçe'nin de çok kaliteli oyuncuları var ve ligde çok sayıda gol attılar. Fenerbahçe, sahasında çok güçlü bir takım. Takımı destekleyen harika taraftarları var. Hatırladığım kadarıyla stadyumdaki atmosfer gerçekten muhteşem. Islıklamaları hatırlıyorum; rakip takım için son derece rahatsız edici bir durum. Ama Slavia'nın çok iyi olan savunmasını aşabilmek için bir çözüm bulmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"En büyük tehdit Muriqi ve Greenwood"

Fenerbahçe'de hangi futbolcuların Slavia Prag karşısında tehdit oluşturabileceğinin sorulması üzerine Necid, "Bana göre en büyük tehdit, hücum oyuncuları Muriqi ve Greenwood. İkisi de tehlikeli oyuncular. Hem gol atabiliyorlar hem de takım arkadaşları için gol fırsatları oluşturabiliyorlar" diye cevap verdi.

"Trpisovsky büyük bir takdiri hak ediyor"

Slavia Prag'ın son yıllarda Avrupa kupalarında rekabetçi bir takım olmasında önemli payın Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky'ye ait olduğunu ifade eden tecrübeli golcü, "Teknik Direktör Trpisovsky ve ekibi bu konuda büyük bir takdiri hak ediyor. Uzun süredir takımın başındalar ve her zaman ligde üstünlük kurabilen, Avrupa'da da rekabetçi kalabilen bir kadro oluşturmayı başarıyorlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular forma giyiyor"

Türkiye'de oynadığı yıllardan güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Tomas Necid, "Türkiye'yle ilgili çok güzel anılarım var; ülkenizi gerçekten seviyorum. Türk futbolu çok yüksek bir seviyede ve oldukça zorlu. Türkiye'de çok kaliteli oyuncular forma giyiyor. Ayrıca harika taraftarları ve stadyumlardaki atmosferi de hatırlıyorum" dedi.

Bursaspor formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü de hatırladığını belirten Çekyalı futbolcu, harika bir gol olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye Ligi ve Çekya Ligi'ni benzer buluyorum"

Türkiye Ligi ile Çekya Ligi'nin benzediğini de aktaran Necid, "Her iki lig de oldukça zorlu. Türkiye Ligi biraz daha teknik bir futbolun oynandığı bir lig. Bunun dışında iki ligi birbirine benzer buluyorum. Türkiye'de maçlara daha fazla taraftar geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Slavia'nın 2-1 kazanacağına inanıyorum"

Son olarak Fenerbahçe - Slavia Prag maçıyla ilgili tahminini de paylaşan Tomas Necid, "Bu iki takım arasında oynanan maçlarda çok sayıda gol atıldı. Bu nedenle bu karşılaşmada da benzer bir durum yaşanmasını bekliyorum. İlgi çekici bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var ancak Slavia'nın maçı 2-1 kazanacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.