Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'ya Dönüşünde Dünya Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'ya Dönüşünde Dünya Şampiyonluğunu Kutladı

Toprak Razgatlıoğlu, Alanya\'ya Dönüşünde Dünya Şampiyonluğunu Kutladı

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya'ya döner dönmez şampiyonluğu kutladı. Alanya Belediye Başkanı, kendisine şehrin anahtarını vererek bu başarıyı onurlandırdı.

31.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:20
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2024 Dünya Superbike Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "2025 yılında da dünya Şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak. Herkesin istediği bir yıl olur inşallah" dedi.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu olduktan sonra memleketi Alanya'ya geldi. Dünya şampiyonu olarak adını duyuran Razgatlıoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Özçelik, simgesel olarak şehrin anahtarını ve dünya basınında gündem olan motosikletin üzerinde çekilen anlamlı fotoğrafı tablo olarak kendisine takdim etti.

Yeni yıla sayılı günler kalırken ve dünya şampiyonunu ağırlamaktan dolayı gurur duyan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik "Ülkemizin ve Alanyamızın gururu Toprak kardeşimiz dünya şampiyonluğundan sonra Alanya'ya geldi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Alanyamızı en iyi şekilde temsil ettiği ve manevi anlamda bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik. Bu vesile ile tüm ulusumuzun ve Alanyalı halkımızın 2025 yılını mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı geçirmesini diliyorum. 2024 yılındaki gibi sıkıntılı problemli günler felaket günleri yaşanmasın. Hepimizin dileği mutlu ve sağlıklı olmak" şeklinde konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu: "Türk bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir duygu"

Alanya'da olmaktan gurur duyduğunu ve yeni yılda beklentilerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu "Güzel bir yıl geçirdim. Dünya şampiyonluğunu tekrar elde ettik. Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşını okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. O yüzden çok mutluyum. 2025 herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olur inşallah. Gerçekten sporcuların büyük hayali var. Sezona büyük hayallerle başlıyorlar. O yüzden istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar. Başkanıma teşekkür ediyorum. Önemli ve özel bir hediye verdiler. Çok mutluyum, doğup büyüdüğüm şehrin bana sahip çıkması inanılmaz bir duygu. Bana verilen önemli hediyeyi her zaman koruyacağımı ve en iyi yerde sergileyeceğime söz veriyorum. İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak. Herkesin istediği bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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