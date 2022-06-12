Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı

12.06.2022 18:17
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu 8'inci yarışında 2'nci oldu.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu 8'inci yarışında 2'nci oldu.

İtalya'daki Misano Pisti'nde koşulan sezonun 8'inci yarışına ilk cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ile girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu sabah saatlerinde yapılan Superpole yarışını da birinci bitirmeyi başarmıştı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda beşinci ayak 15-17 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de koşulacak.


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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyuma çıktı Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyuma çıktı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu
Kaynak: DHA

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista, Redbull, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı - Son Dakika

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