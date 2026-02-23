Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye İlk Adımını Atıyor - Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye İlk Adımını Atıyor

23.02.2026 11:29
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu unvanını alıyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmanın kendisini heyecanlandırdığını ve adaptasyondan sonra güzel yarışlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025'i zirvede tamamlayarak, 3 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonuna 27 Şubat'ta Tayland Motosiklet Grand Prix'siyle Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti'nde başlayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 Ekim 1996'da dünyaya gelen 29 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu, "Tek teker Arif" lakabıyla bilinen babası motosikletçi Arif Razgatlıoğlu ile beraber 7 yaşında motosiklet kullanmaya başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toprak bana geldiğinde 14 yaşındaydı, daha öncesi de var. Ondan önce de 3-4 sene uzaktan desteklemiştim, yarışacağı yerleri belirleyip babasıyla beraber oralara göndermiştim. 14 yaşından sonra tamamen yanıma aldım." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren Toprak, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda birinci olarak ismini duyurdu.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğunu ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla elde ederken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi. 3. dünya şampiyonluğuna 2025'te ulaşan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

Superbike kariyerinde 258 yarış yaptı, 173 kez podyuma çıktı

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3 kez dünya şampiyonluğu kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Toprak, Superbike kariyerinde 258 yarış yaptı ve 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti. WSBK kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu.

Toprak, 8 sezon yarıştığı WSBK'da 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 ve 2025 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ile 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanına da hafta sonu ulaşacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZR-M1 ile anlaştı.

Toprak, 2026 sezonunda 27 Şubat'tan itibaren MotoGP'de Pramac Yamaha takımı adına Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, hafta sonu Tayland Motosiklet Grand Prix'si ile Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanını tarihe yazdıracak.

"MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmak heyecanlandırıyor"

Toprak, Tayland'daki yarış öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini, testlerin de beklediği gibi olduğunu dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Zorlu bir test süreci geçirdik, çünkü Superbike'tan sonra her şey bambaşka. Superbike ve MotoGP motosikletlerinin aralarında çok fark var. Şimdi hedefim tamamen oraya ayak uydurmak, adapte olmak. İlk etapta özellikle motosikleti sürmeye adapte olmaya çalışıyoruz. Farklı bir stil, o stili kendi açımızdan değiştirmemiz gerekiyor. Rakiplerle mücadeleye daha çok var, 4-5 yarış sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece zamana ihtiyacımız var. Daha sonrasında tabii ki hangi rakiplere daha çok odaklanacağımızı göreceğiz."

"Hızlı bir şekilde adapte olursak güzel yarışlar elde edeceğiz" diyen ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, "MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmak tabii ki heyecanlandırıyor. Zorlu yarışlar olacak, ancak zorlukların üstesinden illaki bir şekilde geleceğiz. Yarıştan önceki gün test var, bizim için çok önemli. Biraz daha motora alışma sürecimiz olacak. İnşallah daha hızlı bir şekilde adapte olursak güzel yarışlar elde edeceğiz." dedi."

"Hedefimiz 2027, çünkü bütün kurallar değişiyor"

MotoGP'de 2027'de bütün kuralların değişeceğine dikkati çeken Toprak, "En büyük hedefimiz 2027, çünkü bütün kurallar ve her şey değişiyor, 2027'de her şey daha başka olacak. İlk yıl gerçekten her şeyi öğrenirsek, 2027'de çok daha farklı şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah her şey hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Gençlere örnek olmaya çalıştığını da ifade eden Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek karakter gerek sporcu kimliğimizle her alanda çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Motor sporları bizim ülkemizde çok bilinen bir spor değil. Bizler başarılı oldukça daha fazla bilinecek, daha fazla sporcu çıkacak. Bu sporun daha fazla sporcuya ihtiyacı var ki ülkemizi daha iyi temsil edelim. İlerleyen dönemlerde çocukların, bizler sayesinde daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

