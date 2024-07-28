Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Tarihinin Üst Üste Yarış Kazanma Rekorunu Kırmak İstiyor - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Tarihinin Üst Üste Yarış Kazanma Rekorunu Kırmak İstiyor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Tarihinin Üst Üste Yarış Kazanma Rekorunu Kırmak İstiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda lider konumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 10 galibiyet alarak Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu kırmayı hedefliyor. Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı son üç yarışı da kazanarak genel klasmanda liderliğini sürdürüyor. Hedefi 12 yarışı üst üste kazanmak olan Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.

28.07.2024 11:09
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 galibiyet alarak genel sıralamada lider konumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden almak istiyor.

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı Çekya'daki üç yarışı da kazanarak superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu. Şampiyona'nın 4., 5. ve 6. ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde eden Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürüyor. Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta gerçekleşecek yarışlara hazırlandığını belirten imzalayan Toprak Razgatlıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden almak istediğini belirtti.

"Hedefi tamamen artık dünya şampiyonluğuna çevirdik"

Rakiplerini rahatça geçtiğini belirten Razgatlıoğlu, "Özellikle çok mutluyuz çünkü rakiplerimize aslında birazcık sinir bozucu oluyoruz ama kendi açımdan söyleyeyim, üst üste yarış kazanmaktan çok mutluyum. Çünkü BMW ile çok büyük bir hedef koyduk. BMW bugüne kadar yarış kazanamayan bir markaydı ve özellikle son 6 senedir hep 10. ve 8. bitiren bir markaydı ve şimdi tamamen farklı bir yerlerdeler. BMW sayesinde benim de ismim ve tanınırlık açısından çok farklı bir yerlere gitti. Bugüne kadar BMW'yi kimse birinciliğe taşıyamamıştı, biz o şanslı kişi olduk. Şimdi BMW tamamen farklı bir seviyede. Bizler aslında tamamen tanınırlık açısından farklı bir yere geldik. İnşallah böyle devam eder çünkü hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. BMW ile ilk senemizde sadece bir öğrenme yılı diye düşünüyorduk ama yarışları kazanmaya başladıktan sonra hedefi tamamen artık dünya şampiyonluğuna çevirdik. İlk seneden dünya şampiyonu olmak bambaşka bir şey olacak. Tabii ki de şu an emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah dünya şampiyonu oluruz" dedi.

"Şu an 10 yarış kazandık eğer 2 yarış daha kazanırsak yeni bir rekor kıracağız"

Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden almak istediğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, "6 yarışımız kaldı. 2 hafta sonra Portekiz'de yarışımız var. Bu senenin içinde en büyük hedefim 12 yarışı üst üste kazanmak. Şu an 10 yarış kazandık eğer 2 yarış daha kazanırsak yeni bir rekor kırmış oluyoruz üst üste 12 yarış kazanarak. Şu an en büyük hedefim o. Daha sonraki tekrardan dünya şampiyonluğuna hedefi çevireceğiz. Şu an her şey yolunda gittiği için rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Özellikle motorun üstünde çünkü puan durumunda da gerçekten büyük bir fark var. İnşallah böyle devam ettiririz ve rahat bir şampiyonluk kazanırız. Çünkü 2021'e baktığımızda 2021 yılında son yarışımda dünya şampiyonluğunu elde etmiştim. Gerçekten çok stresliydi. İnşallah bu biraz daha rahat olur. ve şu an tabii ki de öyle gözüküyor. Sadece hata yapmadan motosiklet sürmemiz lazım" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Tarihinin Üst Üste Yarış Kazanma Rekorunu Kırmak İstiyor - Son Dakika

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