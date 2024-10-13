Toprak Razgatlıoğlu Zafere Ulaştı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu Zafere Ulaştı

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Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın Kocaeli'deki zaferini coşkuyla takip etti. Şampiyonluk İspanya'ya kaldı.

13.10.2024 18:52
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- Toprak kazandı, Kenan Sofuoğlu sevindi

Portekiz'e gidemeyen Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışını Kocaeli'de canlı takip etti

KOCAELİ - 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci bitirdi. Kenan Sofuoğlu yarışı ailesiyle birlikte Kocaeli'de canlı takip etti. Yarışın sonunda alanda bulunanlar büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, "Benim için zordu. Bugün Toprak'ın Portekiz'de şampiyon olma şansı vardı. Abisi, hocası, menajeri olarak yanında olmayı çok istiyordum. Bir yandan da Zayn'in de riskli bir şampiyonası vardı. Toprak'a, 'Haftaya inşallah şampiyonluğa ulaşacaksın. Burada Zayn'in şampiyonluğunu alalım. Seninle beraber inşallah İspanya'da 2. Dünya Süper Bike şampiyonluğunu alırız' dedim. Gönlümce oldu. Toprak kazandı, şampiyonluk İspanya'ya kaldı. İnşallah oradan da şampiyonluğu alıp, 3 haftada, 3 şampiyonluk yaparız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Zafere Ulaştı - Son Dakika

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