Toptaş, Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Toptaş, Balkan Şampiyonu oldu

06.03.2022 10:51
Toptaş, Balkan Şampiyonu oldu

Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu oldu.

Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu oldu.

5 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na Ali Öztürk Spor Kulübü sporcularından Tuğba Toptaş, damgasını vurdu.

"27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası" hazırlıklarına antrenörü Bahattin İnce birlikte Kars'ta hazırlanan Toptaş, daha sonra "27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası" katılmak üzere İstanbul'a geçmişti.

"27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'nda 800 metre koşan Tuğba Toptaş, en iyi derecesini koşarak 2.05.51 saniye ile Balkan Şampiyonu oldu. Şampiyonaya toplam 19 ülke katıldı.

19 ülke arasında Başkan Şampiyonu olarak Ay yıldızlı bayrağı göndere çektiren Toptaş'ın şampiyon olması Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS

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İstanbul, Milli, Mart, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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