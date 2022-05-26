Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

26.05.2022 13:12
Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası' heyecanı sürüyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası' heyecanı sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başlatılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada, 26 kırsal mahalle ve 6 merkez mahalle olmak üzere 32 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Turnuva, Ayvagediği ile Kavaklıpınar ve Mithat Toroğlu ile Toroslar Mahalleleri arasında, Koray Aydın Stadı'nda oynanan açılış maçı ile başladı. Turnuvanın diğer müsabakaları ise Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi'ndeki Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

6 grupta mücadele eden kırsal mahallelerin şampiyonu ile merkez mahallelerin şampiyonu finalde 'süper kupa maçı' yapacak. 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalarda, TFF futbol talimatları ve turnuva tüzüğü geçerli olurken, sporseverler, turnuvanın fikstürünü Toroslar Belediyesinin 'toroslar-bld.gov.tr' internet adresinden takip edebilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımın olduğunu söyleyerek, tüm takımlara başarılar diledi. Yılmaz, "Heyecanla devam eden bu turnuva, Toroslarımız tarafından benimsenmiş bir etkinliğimizdir. Amacımız, gençlerimizin, hemşehrilerimizin kaynaşmasının ve birbirini tanımasının yanı sıra spora katkı sağlayabilmek ve fair-play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Neticede bir takım şampiyon olacak ama birliğimiz, beraberliğimiz ve Toroslarımız kazanacak" dedi. - MERSİN

Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor
Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor
Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

YORUMLAR
500
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Frida balesini sahneleyecek Mersin Devlet Opera ve Balesi, Frida balesini sahneleyecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Toroslar'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Toroslar'da
Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:27:53. #1.11#
SON DAKİKA: Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement