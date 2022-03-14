Torrent ilk derbisinde kazandı - Son Dakika
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Torrent ilk derbisinde kazandı

14.03.2022 22:07
Torrent ilk derbisinde kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında çıktığı ilk derbisinden galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında çıktığı ilk derbisinden galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Torrent de ilk derbisinden galip ayrılmış oldu.

Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, Beşiktaş derbisiyle birlikte 9 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

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Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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