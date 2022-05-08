Toshack'ın unutmadığı derbi Beşiktaş-Galatasaray - Son Dakika

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran (1997-199) 73 yaşındaki Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, kariyeri boyunca unutamayacağı tek derbinin Beşiktaş- Galatasaray maçı olduğunu söyledi.

Kovid-19'u ağır geçiren, 9 gün yoğun bakımda kalan ve şu anda toparlanma sürecinde olan Toshack, İspanya'nın Marca gazetesine konuştu.

Tecrübeli teknik adam, futbol kariyeri boyunca asla unutamayacağı derbi maçları arasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini ilk sırada koyarak, "Şimdiye kadar yaşadığım en inanılmaz derbi Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. Aralarında korkunç bir rekabet var. Sezon bitimine 2-3 hafta kala bu tip derbileri yasaklamak gerek. Yoksa her şey olabilir." dedi.

Barselona kentinde yavaş yavaş normal hayatına dönmeye çalışan Toshack, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi "Hayatımın en uzun sezon öncesi hazırlığı" diye tanımladı.

Toshack, "Yoğun bakımda 9 gün kaldım. Korkunçtu. Bu sürede lig şampiyonluğu kaybedilir ama ben kazandım. Herkes yanımdaydı, Barselona'daki tüm hastane personeli bana destek verdi. İnanılmazdı. (Emilio) Butragueno her gün beni aradı." şeklinde konuştu.