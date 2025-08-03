Premier Lig ekipleri Tottenham Hotspur ile Newcastle United, Güney Kore'de oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, 10 yıllık kariyerinin ardından Tottenham taraftarına gözyaşları içinde veda etti.
Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Deneyimli oyuncunun kariyerine MLS'te devam etmesi bekleniyor.
33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika
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