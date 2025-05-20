Tottenham, Final Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United ile yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın son bölümünde kanatlardan ortalarla gol çalışması yapıldı.

Son antrenmanını İngiltere'de gerçekleştirerek İspanya'ya gelen Manchester United'da ise futbolcular sahada tur attı. Yaklaşık 20 dakika sahada kalan futbolcular, daha sonra soyunma orasına gitti.