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Tottenham, Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Tottenham, Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı. Werner'in satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü. Werner, Chelsea'de bekleneni veremeyince 2022'de Leipzig'e dönmüştü ve bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

Tottenham, Timo Werner\'i kiralık olarak kadrosuna kattı
09.01.2024 - 23:29,
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki Alman futbolcu Werner'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Werner, Stuttgart ve Leipzig'de oynadıktan sonra 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de bekleneni veremeyen Werner, 2022'de Leipzig'e dönmüştü. Alman futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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