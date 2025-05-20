Tottenham ve Manchester United Finalde

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere'nin iki köklü kulübü, Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu dev mücadele, yarın saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Finalin adresi, İspanya'nın ikonik stadyumlarından San Mames. Futbol tarihine geçmesi beklenen bu heyecan dolu karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zorlu bir sezonun ardından finale yükselen iki dev kulüp, hem Avrupa zaferi hem de sezonu kupayla tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Bu kritik karşılaşma, yarın saat 22.00'de TRT 1'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. - İSTANBUL