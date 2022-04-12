Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan, Gelibolu'daki etabı bekliyor Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan, Gelibolu'daki etabı bekliyor Açıklaması

12.04.2022 18:11
Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan, Gelibolu'daki etabı bekliyor Açıklaması

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etabı kazanan ve turun sprint mayosu için mücadele eden Avustralyalı yıldız bisikletçi Caleb Ewan, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "O...

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etabı kazanan ve turun sprint mayosu için mücadele eden Avustralyalı yıldız bisikletçi Caleb Ewan, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "O etabı kazanabilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Avustralyalı bisikletçi Ewan, Tour of Türkiye'ye yaptığı açıklamada, Gelibolu'da bitecek 6. etabı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.

Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun ayrı bir anlamı olduğunu aktaran Lotto Soudal takımının yıldızı Ewan, "O etabın da bir sprint etabı olacağını düşünürsek, o özel günde kürsünün en üst basamağına çıkmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Ewan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tura ilk etabı alarak güzel bir başlangıç yaptım ama ikinci etapta sprinte kalktığımda bacaklarımın adeta yandığını hissettim. O etabı da almayı isterdim ama gücüm kalmamıştı. Ancak önümüzde hala gözüme kestirdiğim etaplar var. Özellikle Gelibolu'daki etabın tarihten gelen bir önemi var. Benim için ve tüm Avustralyalı bisikletçiler için çok özel bir gün olacak."

"Türkiye'ye gelmeyi özellikle istedim"

Tur ile ilgili görüşlerini de dile getiren Ewan, Türkiye'ye gelmeyi özellikle istediğine vurgu yaparak Türkiye'de yarışmaktan her seferinde mutlu olduğunu ifade etti.

Avustralyalı bisikletçi, şunları kaydetti:

"Bu turu gerçekten seviyorum. Takımımdan buraya gelmeyi özellikle talep ettim. Harika bir hava ve güzel bir parkuru var. Her gelişimde sprinterler için farklı ve güzel hazırlanmış yeni rotaları geçiyoruz. Turun bizim gibi sprinter bisikletçiler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Büyük yarışlar öncesi performansımızı sınadığımız güzel bir hazırlık yarışı oluyor. Birkaç hafta sonra Giro'da (İtalya Turu) yarışacağım. Türkiye'de iyi sonuçlar alıp, sonrasında formumu koruyarak Giro'ya iddialı gitmek istiyorum. Şu anda belki en iyi durumda değilim ama bu yarışın form tutmama büyük katkısı olduğunu görüyorum. Takımım geldiği sürece her yıl Türkiye'de yarışmayı istiyorum."

YORUMLAR
500
Tour of Türkiye'de üçüncü etap başladı Tour of Türkiye'de üçüncü etap başladı SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çanakkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan, Gelibolu'daki etabı bekliyor Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıyı, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan, Gelibolu'daki etabı bekliyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement