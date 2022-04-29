Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş - Son Dakika
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Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

29.04.2022 15:22
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

Trabzon'da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.

Trabzon'da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Taraftarlar bayrakla yürüyüş gerçekleştirdi. 

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı. Dev bayrak yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde Medical Park Stadyumu'na taşınacak ve maç sırasında tribünlerde sergilenecek.

- Trabzon
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
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Antalyaspor, Trabzonspor, Çarşıbaşı, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş - Son Dakika


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