Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede

28.04.2022 12:54
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL'yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL'yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri karaborsa bilet satıcılarına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.

Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazı fırsatçılar, 500 TL'den satılan kale arkası biletine 5 bin TL, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istiyor. Sosyal medyada karaborsa bilet satıcılarına karşı ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
YORUMLAR
500
Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı Trabzonspor'dan taraftarlara Antalyaspor maçı sonrası sahaya girmeme uyarısı Trabzonspor'dan taraftarlara Antalyaspor maçı sonrası sahaya girmeme uyarısı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement