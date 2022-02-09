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Trabzonspor: 1-2 - Son Dakika

Trabzonspor: 1-2

09.02.2022 22:27
Trabzonspor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), İlker Takpak (xxx)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx) - Lopes (x), Muhammet Özkal (xx) (Dk. 73 Leo x), Ahmet (xx), Muhammet Eren (x), Erdal (xx) (Dk. 90 Mehmet Eren), Asım (xx), Turaç (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), İlker Takpak (xxx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx) - Lopes (x), Muhammet Özkal (xx) (Dk. 73 Leo x), Ahmet (xx), Muhammet Eren (x), Erdal (xx) (Dk. 90 Mehmet Eren), Asım (xx), Turaç (xx) (Dk. 73 Ömer x), Mustafa (xx), Bünyamin (x) (Dk. 73 Gökhan x), Özer (x) (Dk. 81 Emre)TRABZONSPOR: Erce (xxx) - Serkan (xx) (Dk. 78 Peres x), Hüseyin (xxx), Ahmetcan (xx), İsmail (xxx), Berat (xxx), Murat Cem (xxx) (Dk. 78 Siopis x), Yunus (x) (Dk. 63 Bakasetas x), Yusuf Erdoğan (xx), Kouassi (xxx), Enis (xx) (Dk. 69 Puchacz x)GOLLER: Dk. 8 Hüseyin, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor) - Dk. 59 Mustafa (Denizlispor)SARI KARTLAR: Lopes, Erdal (Denizlispor), Ahmetcan, Berat (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelen Süper Lig lideri Trabzonspor, rakibini deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavili ekip 8'inci dakikada Hüseyin'le öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Denizlispor, 59'uncu dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladı: 1-1. Trabzonspor, 77'nci dakikada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kouassi'nin attığı golle galibiyete uzanıp turu geçti.

8'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte topa dokunan Hüseyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.  23'üncü dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Trabzonspor'un top kaybı sonucu ceza alanına sokulan Turaç'ın şutunda Erce gole izin vermedi.30'uncu dakikada Murat Cem'in kullandığı köşe atışında Enis kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.53'üncü dakikada Asım'dan sıyrılan Murat Cem şutunu çekti, Denizlispor kalecisi Abdulkadir topu kontrol etti.54'üncü dakikada Denizlispor beraberlik şansini kaçırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa'nın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.59'uncu dakikada maça beraberlik geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa'nın çevirdiği top kaleci Erce'nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1.77'nci dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cem'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


- Denizli
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Mustafa Kemal Atatürk, Alper Ulusoy, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor: 1-2 - Son Dakika
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