Trabzonspor'a Aidiyet ve Vefa - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'a Aidiyet ve Vefa

Trabzonspor\'a Aidiyet ve Vefa
09.07.2025 21:36
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Fatih Solak, Trabzonspor'un sadece bir spor kulübü değil, bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.

TRABZONSPOR Kulübü'nün TS Club'dan sorumlu yöneticisi Fatih Solak, "Trabzon spor benim için sadece bir spor kulübü değil; aidiyetin, tutkunun, emeğin ve inancın adıdır" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve TS Club Sorumlusu Fatih Solak, bordo-mavili kulübe olan aidiyetini ve TS Club'a dair hedeflerini kulüp dergisinin 230'uncu sayısında anlattı. Solak, "En büyük hedefimiz, TS Club ürünlerini bir yaşam tarzına dönüştürmek" dedi.

'TRABZONSPOR TUTKUNUN, EMEĞİN VE İNANCIN ADIDIR'

Trabzonspor'un hayatının merkezinde olduğunu belirten Fatih Solak, "Trabzonspor benim için sadece bir spor kulübü değil; aidiyetin, tutkunun, emeğin ve inancın adıdır. Bu şehirde doğup büyüyen herkes gibi ben de bordo-maviye gönül vererek büyüdüm" ifadelerini kullandı.

'O ATMOSFER BENİM YÖNÜMÜ BELİRLEDİ'

Trabzon'da geçen çocukluk yıllarında Avni Aker Stadı'na gidişinin hayatındaki dönüm noktası olduğunu söyleyen Solak, "İlk defa Avni Aker'de maça gittiğim günü hiç unutmuyorum. O atmosfer, bir çocuğun kalbinde ne kadar yer eder derseniz, benim için bütün yönümü o gün belirlemiştir" dedi.

Üniversite yıllarında İstanbul'da Trabzonsporlu olmanın bir kimlik haline geldiğini anlatan Solak, "O yıllar Trabzonspor'a olan bağlılığımı daha da pekiştirdi" diye konuştu.

'BU YOLCULUK BENİM İÇİN BİR VEFA BORCU'

İş dünyasında edindiği tecrübeleri kulübü için kullanmak istediğini ifade eden Solak, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın vizyonuyla birleşen bir noktada, yönetimde yer alma fırsatı doğdu. Bu süreç benim için bir onur, aynı zamanda da bir vefa borcu ödeme yolculuğu" dedi.

'YÖNETİCİLİK; CAMİAYA KARŞI SORUMLULUK TAŞIMAKTIR'

Trabzonspor'da yönetici olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Solak, "Sadece kararlar almak değil; aynı zamanda camianın her bireyine karşı sorumluluk taşımaktır. Sürekli üreten, gelişen ve çözüm odaklı bir anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TS CLUB TRABZONSPOR'UN TARAFTARIYLA OLAN BAĞINI GÜÇLENDİREN BİR KÖPRÜ"

TS Club'ın, kulüp ve taraftar arasında bir bağ kurduğunu ifade eden Solak, "TS Club, Trabzonspor'un taraftarıyla olan bağını güçlendiren en önemli köprülerden biri. Hem marka değerimizi yükseltmek hem de taraftarımızın kulübe olan desteğini artırmak adına ciddi adımlar attık. Mağaza sayılarımızı artırmanın yanı sıra, dijital platformlarda da güçlü bir varlık oluşturduk. En büyük hedefimiz, TS Club ürünlerini bir yaşam tarzına dönüştürmek ve taraftarımıza dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunmak" dedi.

'HEM SAHADA HEM EKONOMİDE GÜÇLÜ BİR YAPI'

Sahada mücadele eden bir takım kadar ekonomik olarak güçlü bir kulüp yapısı inşa etmeye çalıştıklarını belirten Fatih Solak, "Trabzonspor'un sahada üst seviyede mücadele eden, her yıl şampiyonluğun en büyük adayı olan bir takım kimliğini sürdürmesini arzuluyorum. Ama bunun sürdürülebilir olması için ekonomik anlamda da sağlam bir temel şart. Gelir çeşitliliğini artırmış, altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Avrupa'ya model olan, kendi kendine yetebilen bir kulüp yapısını inşa etmek için uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU BİR TERCİH DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ'

Yoğun iş temposuna rağmen sporu hayatından hiç çıkarmadığını belirten Solak, "Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmak benim için yük değil, motivasyon kaynağı. Bu benim için sadece bir tercih değil, tam anlamıyla bir yaşam biçimi" açıklamasında bulundu.

'GENÇLER HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMESİN'

Gençlere seslenen Solak, "Gençlere en büyük tavsiyem; hayal etmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmesinler. Sabır, azim ve disiplin her işin temelidir. Kendi yolunu çizen, değerlerine sahip çıkan, gelişime açık bireyler her zaman bir adım önde olur. Spor, iş ya da başka bir alan, neyle uğraşırlarsa uğraşsınlar, önce insan olmayı ve çevrelerine değer katmayı gözetmeliler" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'a Aidiyet ve Vefa - Son Dakika

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