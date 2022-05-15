Trabzonspor-Altay maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynayacağı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.
Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.
Kaynak: AA
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