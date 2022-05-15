Trabzonspor-Altay maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor-Altay maçından notlar

15.05.2022 16:07
Trabzonspor-Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynayacağı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynayacağı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.

YORUMLAR
500
Altay, Trabzonspor maçına hazır Altay, Trabzonspor maçına hazır Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Altay maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Altay maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement