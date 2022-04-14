Trabzonspor Avrupa'nın "erken" şampiyonlarından olmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Avrupa'nın "erken" şampiyonlarından olmak istiyor

14.04.2022 11:03
Trabzonspor Avrupa'nın "erken" şampiyonlarından olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına 13 puan farkla lider giren Trabzonspor, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına 13 puan farkla lider giren Trabzonspor, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmek istiyor.

Süper Lig'in son bölümüne girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.

Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Trabzonspor, 33. haftayı 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark koyması durumunda da 1983-84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.

Karadeniz ekibi böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.

Trabzonspor, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle Avrupa liglerinin şampiyonluk ipini en erken göğüsleyen takımlarından biri de olacak.

Manchester United'ın koyduğu çıtayı Liverpool yukarı taşıdı

Bordo-mavililerin Süper Lig 2021-22 sezonundaki üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester kentinin kırmızı formalı ekibi, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 sezonunda da 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Arsenal'ın 2003-04 sezonunda bitime 4 hafta, Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) ise bitime 5 hafta kala elde ettiği şampiyonluklar, Premier Lig tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.

İspanya ve İtalya liglerinde rekor 5 maç

Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı.

İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), Inter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.

En ezici üstünlük PSG'nin

Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14 sezonunda, 18 takımlı Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katar sermayesi tarafından 2012'de alındığından bu yana Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden Paris Saint-Germain (PSG) ise 2015-16 sezonunda çıtayı bir kademe yukarı çıkardı.

Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006-07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Olimpik Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde 2. sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinin oluşturduğu Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğu en erken ilan eden kulüpler şöyle:

LigSezonKulüpOGBMPLig sonunda ikinciyle puan farkıŞampiyonluğu garantilediğinde kalan maç
Fransa2015-16Paris Saint-Germain38306296318
Almanya2013-14Bayern Münih34293290197
İngiltere2019-20Liverpool38323399187
İtalya1947-48Torino40297465165
1955-56Fiorentina34201315312
2006-07Inter3830719722
2018-19Juventus3828649011
İspanya1960-61Real Madrid30244252125
1962-633023344912
1974-7534201045012
1973-74Barcelona3421855010

NOT: Üç puanlı sisteme, İngiltere'de 1981, Türkiye'de 1987, Fransa ve İtalya'da 1994, Almanya ve İspanya'da ise 1995 yılında geçildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek 14 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 14 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Liverpool, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'nın 'erken' şampiyonlarından olmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Avrupa'nın "erken" şampiyonlarından olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement