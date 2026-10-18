Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp Papara Park'ta bekliyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp Papara Park'ta bekliyor

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp Papara Park\'ta bekliyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde tamamladı. Bordo-mavililer, 20.00'de Papara Park'ta başlayacak maç saatini bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın son hazırlıklarını yaptı.

Antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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