Üye Girişi
Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok - Son Dakika

Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

23.12.2021 10:50
Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Djaniny Semedo, Afrika Uluslar Kupaları'na katılmak üzere Yeşil Burun Adası Milli Takımı'na çağrıldı.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Djaniny Semedo, Afrika Uluslar Kupaları'na katılmak üzere Yeşil Burun Adası Milli Takımı'na çağrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi yaşanıyor. Milli takım formasını son olarak 17 Kasım 2020'de giyen ve o günden beri davet almayan Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi.

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny Semedo, son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak kişisel sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmıştı.  DJANINY EN AZ 3 MAÇ YOKLigde 45 puanı bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için rakipleriyle arasındaki farkı açmak için mücadele eden bordo mavili takımda Djaniny'e milli davet gelmesi Trabzonspor cephesini düşündürüyor. Kritik maçlarda üstlendiği rolüyle Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Djaniny, Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için Süper Lig'de en az 3 maçı kaçıracak. Kamerun'da ülkesini temsil edecek olan oyuncu, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında olmayacak.GALATASARAY MAÇI ŞÜPHELİAfrika Uluslar Kupası'nın 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek son 16 turuna Yeşil Burun Adası milli takımının kalması halinde Djaniny, bordo mavililerin deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçında da yer alamayacak. 6 Şubat'ta yapılacak finale Yeşil Burun Adası'nın kalması halindeyse Djaniny, Kasımpaşa maçında da kadroda olmayacak.Trabzonspor, Djaniny ile birlikte yeni transfer edilen Jean Evrard Kouassi'nin de Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle ikinci sezonun ilk maçlarında iki oyuncusundan yoksun kalacak.Afrika Uluslar Kupası'nda tur takvimi şöyle;Grup aşaması: 9-20 OcakSon 16 turu: 23-26 OcakÇeyrek final: 29-30 OcakYarı final: 2-3 Şubat

Final: 6 Şubat


Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok
Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

Trabzonspor, Afrika, Milli, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500
Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı!         
10:53
Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt         
10:49
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:53 Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı!
10:50 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı
10:48 Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt
10:46 Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement