Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor

17.04.2022 12:09
Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hesaplar yeniden değişti.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hesaplar yeniden değişti. Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu kazanmak isteyen bordo mavililerin rekor avantajı, üst üste puan kayıplarına rağmen matematiksel olarak sürüyor.

Süper Lig'de 33 haftada topladığı 73 puanla şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla en erken şampiyonluk unvanını da bir hafta erteledi. Lig maratonunun son dönemecine girilirken, bordo mavililer son 4 haftada 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan kaybetti. Son olarak ligin 29'uncu haftasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 4-2 kazanan Karadeniz fırtınasının şampiyonluk öncesi galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Trabzonspor, Nisan ayında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alamayarak 3 puana hasret kaldı.

REKORU YAKALAMA ŞANSI SÜRÜYOR

Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Cuma günü oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'e 2 puan kaptıran bordo mavililer, en erken şampiyonluk rekorunu kırma avantajını bir hafta daha erteledi. Tüm puan kayıplarına rağmen Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin elinde bulunduğu rekoru egale etme şansı ise hala devam ediyor. Bordo mavililer, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesi ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda Süper Lig tarihinin en erken şampiyonu olacak.


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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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