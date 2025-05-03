Trabzonspor'dan Spor Lisesi ile Protokol - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Spor Lisesi ile Protokol

Trabzonspor\'dan Spor Lisesi ile Protokol

Trabzonspor, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile iş birliği protokolü imzalayarak sporcu yetiştirecek.

03.05.2025 17:08
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Trabzonspor Kulübü ile İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Trabzon Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kulüp arasında, Akçaabat ilçesindeki İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'ne yönelik iş birliği protokolü yapıldı.

Valilikte düzenlenen imza törenine, Vali Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şefik Bayram, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapının güçlendirilmesi, sporcuların kulübe erişiminin kolaylaştırılması ve velilerin hem il genelinde hem de ülke çapında çocuklarını futbola ve spora yönlendirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde hayata geçirilecek projelerle Türk futbolunun gelişimine katkı sağlanması amaçlanırken, okul bünyesinde oluşturulacak altyapı çalışmaları ile sportif ve eğitsel faaliyetlerin esasları belirlendi ve taraflarca kayıt altına alındı.

Protokol, Vali Yıldırım, Bayram ve Doğan tarafından imzalandı.

Vali Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan'a bordo-mavi tespih ile el yapımı Sürmene çakısı hediye etti.

Kaynak: AA

İbrahim Erdemoğlu, Trabzonspor, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Spor Lisesi ile Protokol - Son Dakika

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