Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag - Son Dakika
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Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag

16.08.2022 10:04
Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam saat 22.00'da deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Temsilcimiz, deplasmandan avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.

Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

HAMSIK, VISCA, HÜSEYİN VE SERKAN YOK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag:Johnsson, Diks, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Lerager, Zeca, Claesson, Pep Biel, Daramy, Babacar

Trabzonspor:Uğurcan, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

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