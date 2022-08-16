Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.
Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
Kopenhag:Johnsson, Diks, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Lerager, Zeca, Claesson, Pep Biel, Daramy, Babacar
Trabzonspor:Uğurcan, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag - Son Dakika