Trabzonspor, Macaristan'da dayanıklılık testinden geçti - Son Dakika
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Trabzonspor, Macaristan'da dayanıklılık testinden geçti

Trabzonspor, Macaristan\'da dayanıklılık testinden geçti

Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık testinden geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular büyük efor sarf etti ve neşeli bir şekilde çalıştılar. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ardından Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

02.07.2024 15:00
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Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık testinden de geçti.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Macaristan'ın Szeged şehrinde bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dört grup halinde dayanıklılık testinden geçti. Oldukça tempolu geçen dayanıklılık testinde oyuncular büyük efor sarf etti. Zaman zaman yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oluşu dikkat çekti.

Bu sabah yapılan antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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