Trabzonspor, Macaristan kampında çalışmalarını sürdürüyor

Spor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında basına açık bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana izinli olan milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, sol diz iç yan bağında zorlanma olan Abdurrahman Bayram ile dünkü antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cihan Çanak katılmadı.

Draguş'un takımın kampına bugün katılacağı ve akşamki çalışmada yer alacağı öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.

Nwakaeme'den çalım şov

Antrenmanın son bölümünde Trabzonspor'da dün takımla çalışmaya başlayan Anthony Nwakaeme, çalım hünerlerini gösterdi.

Nijeryalı oyuncu, şut çalışmasında ceza alanı içiresinde ikili mücadelede kendisini çalıştıran yardımcı antrenör Önder Karaveli ve kaleci Ahmet Yıldırım'ı çalımlarıyla geride bıraktı.

İkinci ve son maç yarın

Trabzonspor, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın Sırbistan'ın Birinci Lig takımlarından Zeleznicar Pancevo takımı ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelin sahasında yapılacak karşılaşma TSİ 18.30'da başlayacak.

Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Szeged Csanad'ı 2-1 mağlup etmişti.