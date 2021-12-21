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Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor maçından notlar

21.12.2021 21:04
Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Lider Trabzonspor'da ağrıları nedeniyle Hugo kadroda yer almazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas'ı yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de şans buldu.

Altay'da ise sakatlığı bulunan İbrahim kadroya alınmazken, Eren ve Rayan kulübeye çekildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli bu 3 ismin yerine Zeki, Kappel ve Bamba'ya ilk 11'de görev verdi.Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Nwakaeme, İsmail Köybaşı ve kaleci Erce müsabaka kadrosunda yer almadı. Altay'da ise Erhan, Björkander ve kadro dışı kalan Tolga takım listesinde yer bulamadı. Altaylı Ceyhun Gülselam, eski takımına karşı yedek soyundu.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabaka öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Tamer Tuna da yer aldı.


Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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