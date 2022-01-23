Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, iyi bir maç çıkardıklarını ancak mağlup olduklarını söyledi.

Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Torrent, futbolun hatalar oyunu olduğunu ve kendilerinin bugün yaptıkları hatalarla cezalandırıldıklarını kaydetti.

Maçın büyük bölümünde kontrolü elinde bulundurduklarını aktaran İspanyol teknik adam, "Bence oyuncular inanılmaz efor sarf etti. Ceza sahası içinde 36 kere topla buluşmuşuz, rakibimiz ise 16 kere buluşmuş. Bu bile tek başına maçla ilgili bir şeyler söylüyor. Oyunculara söyleyeceğim kötü bir şey yok. Özellikle Taylan'ın da oynamasından memnunum. Çünkü 89 dakika boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem hücumda ne istediysek hepsini yaptı. Her zaman hata yapan kişi oynayan kişidir, oynamayan hata yapmaz. Çok kez rakip ceza sahasında topla buluştuk, pozisyona girdik, gayet güzel savunma yaptık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Kendi özelliklerinden dolayı lider olan bir takım. Çok puana sahip ama bunun sahada gözüktüğünü düşünmüyorum. Maçı kazanmak için oynadığımızı net şekilde gösterdik." diye konuştu.

Torrent, Galatasaray'daki 10. gününde 3. maça çıktıklarını hatırlatarak, "Takım ne kadar gelişebilecekse o kadar gelişme sağlıyor. Bazı maçlarda 6-7 çok önemli futbolcumuz oynayamadı. 7-8 Türk oyuncu ile oynamaya alışkınız ve çok kaliteli oyuncular. Farklı nedenlerden dolayı çok eksiğimiz var. Önümüzde 2 hafta var. Oyuncularımız geri gelecek. Muhtemelen Mustafa Muhammed kısa sürede gelecek. Takımı beğendim. Sonuç istediğimiz gibi değildi ama takımdan memnun kaldım. Önümüzdeki 15 günü düzgün antrenman yaparak geçireceğiz. Futbolda zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde olduklarının hatırlatılması üzerine Torrent, "Küme düşmek gibi negatif şeyler yerine pozitif şeylere odaklanmalıyız. Hemen puan kazanmaya başlamalı ve bunu devam ettirmeye odaklanmalıyız. Bugün çok iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Galatasaray'da olabilecek en doğru geleceği kurmak için büyük çalışmalar halindeyiz. Şu anki pozisyondan çıkmamız önemli. Gelecek için de çok sağlam bir temel oluşturmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarlarımızdan elimizdeki oyuncularımıza destek olmalarını istiyorum"

İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

Sonuçlarla ilgili bir baskı hissetmediğini dile getiren Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli bir yaşta ve deneyimdeyim. Kendimi çok sorumlu hissediyorum. Bu sorumlulukla hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyorum. Baskı hiç kimse için iyi değil. Oyuncular için de değil. Taraftarlarımızdan elimizdeki oyuncularımıza destek olmalarını istiyorum. Hep birlikte çok daha güçlüyüz. Bütün maç boyunca arkamızdaydılar. Oyuncular uçuyordu. Son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili kendimi sorumlu hissediyorum. Ben, çalışanlarım, oyuncularımız, damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışacağız. Zaten bizden daha fazla çalışmak da imkansız. Tesiste en az günde 12 saat çalışıyoruz. Yeterince çalışmadığımızı veya ufak detayları kaçırdığımızı kimse söyleyemez. Ancak bazı detaylar, son gol gibi kontrol edilemez. Bizim yapacağımız şey oyunculara yakın durmak, onlara yardımcı ve destek olmak. Hep birlikte olduğumuz zaman çok daha iyi sonuçlar alacağız."

"Galatasaray'ın şu anki kadrosundan çok memnunum"

???????Torrent, sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosundan çok memnun olduğunu söyledi.

Transferde farklı özellikleri olan oyunculara yönelebileceklerini anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Belli bir stil içinde oynayabilmek için zamana ihtiyacım var. Oyuncularımın belli bir alışkanlığı var. Şu anda herkesin iyiliği için en kısa vadedeki en büyük hedefimiz puan kazanmak. Daha iyi oyuncuya ihtiyacımız yok ama farklı kalitesi olan oyunculara ihtiyacım olabilir. Galatasaray'ın şu anki kadrosundan çok memnunum. Şu anda oyuncuların özelliklerine alışması gereken ve onlardan performans alması gereken kişi benim." değerlendirmesinde bulundu.

Domenec Torrent, Galatasaray'a gelerek bir meydan okumayı kabul ettiğini belirterek, "Bu kadarı aldığımdan çok memnunum. Galatasaray sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en iyi kulüplerinden bir tanesi. Baskı beni etkilemiyor ama Galatasaray'ın çok daha iyi olması için inanılmaz bir sorumluluk hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.