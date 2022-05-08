Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar - Son Dakika
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Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

08.05.2022 08:26

Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Trabzonspor, bugün saat 11.00'de Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. Saat 11.00'den program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

SAAT 11.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

BU YOLLARI KULLANABİLECEKLER

Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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İstanbul Valiliği, Trabzonspor, Yenikapı, Miting, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar - Son Dakika
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