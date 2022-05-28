Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde - Son Dakika
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Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde

28.05.2022 19:24
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde

Elit U16 Ligi 4'üncü grupta sezonu 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U16 Futbol Takımı, play-off çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Elit U16 Ligi 4'üncü grupta sezonu 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U16 Futbol Takımı, play-off çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Elit U16 Gelişim Ligi çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaştı. Sivas'ta 4 Eylül Spor Vadisi 1 Nolu Sentetik Sahası'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor'un gollerini 33'üncü dakikada Ömer Faruk Duymaz ve 80'inci dakikada Bedirhan Bulut kaydetti. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

'ADIMIZI YARI FİNALE YAZDIRDIK'Karşılaşma sonrası açıklama yapan Trabzonspor U16 Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz, "Tek maç usulü oynanan mücadeleler her zaman taktik, disiplin ve coşku gerektirir. Bizler de buna bağlı kalarak maçlarımıza çıktık. Güzel bir sezonu geride bırakarak buraya kadar geldik ve adımızı yarı finale yazdırdık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Trabzonspor'a yakışır bir şekilde sahaya çıkıp kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluğu elde etmek istiyoruz" dedi.

Trabzonspor U16 Takımı, play-off yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.


Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde - Son Dakika


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