Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avusturya kampı

22.07.2022 13:45
Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İzinli olan Djaniny Semedo kampa katılarak Avusturya kampındaki ilk antrenmanında yer aldı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı.

Yarın rakip Torino

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Taç antrenörü Gronnemark çalışmalara başladı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark de bordo-mavili takım ile ilk çalışmasına çıktı.

Sabah saatlerinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele gelen Gronnemark'ın sabah antrenmanına katıldığı ve ilk çalışmasını yaptırdığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Avusturya, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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