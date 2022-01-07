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Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti - Son Dakika

Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti

07.01.2022 10:43

Trabzonspor'da, bir dönem yıldızı parlayan Abdulkadir Parmak takımdan ayrılıyor. Arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki orta sahanın yeni takımı kısa sürede belli olacak.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha, teknik ekip ve yönetimle yaptığı görüşmeden sonra ayrılık kararı aldı.

4 TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takım arkadaşlarına başarı dileyen Abdulkadir, böylece vedasını etti. Giresunspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'le görüşme halinde olan başarılı oyuncu, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasıyla 104 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 6 asistle oynadı. 2018-2019'da yaptığı çıkışla takımın bankosu haline gelen Abdulkadir, A Milli Takım' kadar yükselmişti.

Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

GÖZDEN DÜŞTÜ

27 Temmuz 2021'de sözleşme uzatan fakat son zamanlarda Abdullah Avcı'nın fazla şans vermediği oyuncu, bu sezon sadece 6 maçta görev yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti - Son Dakika
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