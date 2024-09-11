Serdar Saatçı Trabzonspor'a Katıldı - Son Dakika
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Serdar Saatçı Trabzonspor'a Katıldı

Serdar Saatçı Trabzonspor\'a Katıldı

Trabzonspor'un Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Serdar Saatçı, Trabzon'a geldi. Saatçı ve Cihan Çanak, Trabzonspor profesyonelleri tarafından karşılandı. Saatçı, taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabileceğini ve eski Avni Aker ruhunu geri getireceklerini belirtti. Çanak ise Saatçı'nın takıma katkı sağlayacağını ve Beşiktaş maçında gol atmayı umduğunu söyledi.

11.09.2024 19:22
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Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Serdar Saatçı Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen oyuncuyu kulüp profesyonelleri karşıladı. Serdar Saatçı ile birlikte Cihan Çanak da aynı uçakla Trabzon'a geldi.

Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan savunma oyuncusu aşırı mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş ve Braga'nın ardından buraya geldim. Tecrübe de kazandım. İnşallah taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabilirim. En iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Taraftarımızla birlikte oradan kimsenin çıkamayacağını gösteririz" dedi.

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Saatçı, "Şu anda durumum çok iyi. Hazır durumdayım. Beşiktaş maçında hocam forma verirse hazırım. Beşiktaş maçında elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı oradan mutlu göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı

Milli takım sonrası Trabzon'a dönen Cihan Çanak ise Serdar Saatçı'nın gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Takıma çok katkıda bulunacağına eminim. Milli Takımda gol attım memnun oldum. İnşallah Beşiktaş maçında da atarım ve kazanırız takım olarak" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdar Saatçı Trabzonspor'a Katıldı - Son Dakika

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