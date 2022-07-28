Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı

28.07.2022 17:22
Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan genç oyuncularından Batuhan Kör, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'ya bedelsiz olarak geçici transfer oldu. Trabzonspor, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla resmi maçta forma şansı bulamadı.

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Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ye kiraladı Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ye kiraladı Emniyet Genel Müdürü Aktaş Manisa incelemelerde bulundu Emniyet Genel Müdürü Aktaş Manisa incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Batuhan Kör, Trabzonspor, Bursaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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