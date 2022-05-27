Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı

27.05.2022 00:58
Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları ülke dışında da sürüyor.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları ülke dışında da sürüyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Almanya'nın başkenti Berlin'de de büyük bir şölenle kutlandı.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Berlin civarında 100 dönümlük açık alanda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında, Türkiye'den gelen Karadenizli ses sanatçıları da sahne aldı. Yayla şenliği havasında geçen etkinlikte çok sayıda yiyecek ve içecek standı kuruldu, çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Karadeniz'in vazgeçilmez yiyeceği hamsi tava da şenlikte yerini aldı.

Berlin Başkonsolosu, Rıfkı Olgun Yücekök de Trabzonspor şampiyonluk şölenine katılanlar arasındaydı. Kutlamada konuşma yapan Başkonsolos Yücekök, Trabzon'daki yayla şenliklerini hatırlatan bu güzel etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Berlin'de bizim insanımız neredeyse şehrin yüzde onunu oluşturuyor. Her sektörde, her iş kolunda insanlarımız aktif bir şekilde çalışıyorlar, görev alıyorlar. Bunu hep gururla söylüyorum, Berlin'deki Türk toplumu bu şehrin iskeletini oluşturuyor. Türk toplumunu buradan alırsanız, şehir bile zorlanır" ifadelerini kullandı. Görkemli organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine de teşekkür eden Yücekök konuşmasını, "Berlin Berlin olalı böyle güzel horon görmemiştir" diyerek bitirdi.

Berlin bordo-maviye döndü

Almanya'da resmi tatil gününe denk gelen kutlama şölenine katılımın oldukça fazla olduğu görüldü. Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlinli Trabzonspor sevdalıları arabalarıyla kutlama alanına akın etti. Hatta Almanya'nın başka kentlerinden de kutlamalara gelenler oldu.

Organizasyonu üstlenen Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kadayıfçı, beklenenden büyük bir ilginin olduğu görülen şenliklerin önümüzdeki yıl da tekrarlanmasına karar verdiklerini açıkladı. Kadayıfçı yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde oldukça aşamayacakları engel olmadığının altını çizdi. İsmail Kadayıfçı, konuşmaların ardından Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök'e bir de plaket sundu.

Trabzonspor marşlarının ve Karadeniz türkülerinin söylendiği şölen, horonlar eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. - BERLİN

YORUMLAR
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Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan seçimin kısmen yenilenmesi istendi Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan seçimin kısmen yenilenmesi istendi
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Almanya, Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı - Son Dakika


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