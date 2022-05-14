Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu

14.05.2022 20:06

Trabzonspor'un milli oyuncuları Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, takımlarının Süper Lig şampiyonluk kutlamalarında ünlü rapçi KADR ile birlikte sahneye çıktı. Şarkıya eşlik eden milli futbolcuların performansı sosyal medyada gündem oldu.

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı'da gerçekleştirilen organizasyona bordo-mavililerin yıldızı Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz'ün performansı damga vurdu.

Şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan'ın KADR ile yaptığı düet damga vurdu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında ünlü rapçi KADR ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. Futbolculukları kadar sahnedeki performansları da büyük beğeni toplayan futbolcuların o anları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan'ın KADR ile yaptığı düet damga vurdu
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Dorukhan Toköz, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Akyazı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu - Son Dakika
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