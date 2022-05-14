Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu - Son Dakika

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı'da gerçekleştirilen organizasyona bordo-mavililerin yıldızı Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz'ün performansı damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında ünlü rapçi KADR ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. Futbolculukları kadar sahnedeki performansları da büyük beğeni toplayan futbolcuların o anları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.