Bartra: "Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir" - Son Dakika
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Bartra: "Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir"

29.08.2022 01:39
Bartra: "Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, Galatasaray maçının ardından, kazanmayı çok istediklerini ancak eksik kalan küçük detaylar olduğunu belirterek, bunları ise zamanla halledeceklerini söyledi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, Galatasaray maçının ardından, kazanmayı çok istediklerini ancak eksik kalan küçük detaylar olduğunu belirterek, bunları ise zamanla halledeceklerini söyledi.

Trabzonspor yeni transferi Bartra, golsüz berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok zor ve yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten Bartra, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk zaten. Hafta içinde de çok zor bir maç oynadık. Arka arkaya böyle maçlar oynamak kolay değil. Bu maçta 3 puan almadık ama 1 puanla ayrılıyoruz. Çok küçük detaylar vardı. Eksik kalan bunları da zamanla halledeceğiz" dedi.

Savunmada Denswil ve Hugo ile oynamasıyla ilgili olarak ise Bartra, "Alışma süreci çok zor olmadı açıkçası, hocanın benden istekleri ve talepleri daha önce çalıştığım takımlarda benden istenen aynı şeyler neredeyse yakın şeyler. Buna alışmam çok zor olmadı. Takım arkadaşlarım çok yetenekli ve iyi oyuncular hepsiyle çok iyi iletişim kuruyoruz. Biz savunma oyuncularının önceliği tabii ki gol yememek. Takımın kazanması herkesin en çok istediği şey" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartra: 'Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir' - Son Dakika

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