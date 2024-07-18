Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi Ruzomberok, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.
Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu - Son Dakika
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