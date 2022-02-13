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Trampolin Cimnastik Dünya Kupası - Son Dakika

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

13.02.2022 12:11
Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel ikinci eleme turunda mücadele eden Gürkan Mutlu, finale kaldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel ikinci eleme turunda mücadele eden Gürkan Mutlu, finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Gürkan Mutlu, 56.100 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

55.870 puanla 9. sırada yarışmayı bitiren Hüseyin Engin Yontucu yedek finalist olurken, Emre Yağmur 52.810 puanla 14. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trampolin Cimnastik Dünya Kupası - Son Dakika Spor


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