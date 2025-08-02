Transferde büyük bomba! Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son, kararını resmen verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son, geleceği ile ilgili kararın resmen açıkladı.

"TAKIMDAN AYRILMA KARARI VERDİM"

Tottenham Menajeri Thomas Frank ve takım kaptanı Heung Min Son, Güney Kore'de bir basın toplantısı düzenledi. Son, bu basın toplantısında kararını açıkladı. Güney Koreli futbolcu zaman zaman duygusal anlar yaşadığı basın toplantısında, "Basın toplantısına başlamadan önce, bu yaz Kulüpten ayrılmaya karar verdiğimi söylemek istedim. Saygılarımla, kulüp bu kararımda bana yardımcı oluyor. Açıkçası verdiğim en zor karardı. Kulüpte 10 yıl geçirmek onu çok gururlandırıyor. Burada başarabileceğim her şeyi başardığımı hissediyorum. Takımın kararımı kabul etmesinden dolayı minnettarım. Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var. 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum" dedi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU, MLS'YE GİDİYOR

Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Güney Koreli yıldıza Suudi Arabistan'dan ciddi taliplerin olmasına rağmen Son'un ABD'ye transfer olmak istediği ifade edildi. Tottenham kariyerinde 454 maça çıkan Heung-min Son, 173 gol-101 asistlik bir performans sergiledi.