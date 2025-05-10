Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Sonuçları

Gençlerbirliği, Malatyaspor'u 5-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankaragücü düştü.

10.05.2025 19:18
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Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde son haftaya ikinci sırada giren Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran başkent temsilcisi, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bir diğer başkent ekibi MKE Ankaragücü ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü ile son hafta maçında galip gelen Manisa FK ve yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonu 48'er puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucunda 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

MKE Ankaragücü'nün yanı sıra Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor, gelecek sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Kocaelispor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla normal sezon tamamlanacak.

Play-off bileti alan takımlar belli oldu

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan ekipler, play-off mücadelesi verecek.

Ligi 66 puanla 3. basamakta bitiren Solwie Energy Fatih Karagümrük, direkt play-off final maçı oynamaya hak kazandı.

64'er puanları bulunan dördüncü Uğur Okulları İstanbulspor, beşinci Teksüt Bandırmaspor, altıncı Erzurumspor FK ve hanesine 61 puan yazdıran yedinci Geosis Boluspor, play-off finaline yükselebilmek için mücadele edecek.

Play-off'un ilk aşamasında İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu müsabakaları kazanan takımlar, play-off finaline yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'un bu aşamasında ilk karşılaşmalar, normal sezonu daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, adını finale yazdıracak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise tarafsız sahada oynanacak. Bu müsabakayı kazanan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Sonuçlar

1. Lig'in 38. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Geosis Boluspor: 0-7

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-5

Sakaryaspor- Esenler Erokspor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: 0-1

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak bir maç dışında normal sezon puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR37209864402469
2.GENÇLERBİRLİĞİ381911857342368
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK381991055361966
4.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR382041467382964
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR38171385245764
6.ERZURUMSPOR FK381971253312264
7.GEOSİS BOLUSPOR3817101166402661
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK3816101257332458
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER38141594335857
10.AHLATCI ÇORUM FK381412124945454
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR381411134842653
12.ESENLER EROKSPOR381313125350352
13.SAKARYASPOR381312134854-651
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ371491459491051
15.MANİSA FK38146185052-248
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR38139164551-648
17.MKE ANKARAGÜCÜ38146184948148
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR38117204555-1040
19.ADANASPOR3879223275-4330
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR38003814153-139-21
NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Malatyaspor, Ankaragücü, Trendyol, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

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