Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde son haftaya ikinci sırada giren Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran başkent temsilcisi, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bir diğer başkent ekibi MKE Ankaragücü ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü ile son hafta maçında galip gelen Manisa FK ve yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonu 48'er puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucunda 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

MKE Ankaragücü'nün yanı sıra Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor, gelecek sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Kocaelispor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla normal sezon tamamlanacak.

Play-off bileti alan takımlar belli oldu

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan ekipler, play-off mücadelesi verecek.

Ligi 66 puanla 3. basamakta bitiren Solwie Energy Fatih Karagümrük, direkt play-off final maçı oynamaya hak kazandı.

64'er puanları bulunan dördüncü Uğur Okulları İstanbulspor, beşinci Teksüt Bandırmaspor, altıncı Erzurumspor FK ve hanesine 61 puan yazdıran yedinci Geosis Boluspor, play-off finaline yükselebilmek için mücadele edecek.

Play-off'un ilk aşamasında İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu müsabakaları kazanan takımlar, play-off finaline yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'un bu aşamasında ilk karşılaşmalar, normal sezonu daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, adını finale yazdıracak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise tarafsız sahada oynanacak. Bu müsabakayı kazanan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Sonuçlar

1. Lig'in 38. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Geosis Boluspor: 0-7

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-5

Sakaryaspor- Esenler Erokspor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: 0-1

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak bir maç dışında normal sezon puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 37 20 9 8 64 40 24 69 2.GENÇLERBİRLİĞİ 38 19 11 8 57 34 23 68 3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 38 19 9 10 55 36 19 66 4.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 38 20 4 14 67 38 29 64 5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 38 17 13 8 52 45 7 64 6.ERZURUMSPOR FK 38 19 7 12 53 31 22 64 7.GEOSİS BOLUSPOR 38 17 10 11 66 40 26 61 8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 38 16 10 12 57 33 24 58 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 38 14 15 9 43 35 8 57 10.AHLATCI ÇORUM FK 38 14 12 12 49 45 4 54 11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 38 14 11 13 48 42 6 53 12.ESENLER EROKSPOR 38 13 13 12 53 50 3 52 13.SAKARYASPOR 38 13 12 13 48 54 -6 51 14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 37 14 9 14 59 49 10 51 15.MANİSA FK 38 14 6 18 50 52 -2 48 16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 38 13 9 16 45 51 -6 48 17.MKE ANKARAGÜCÜ 38 14 6 18 49 48 1 48 18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 38 11 7 20 45 55 -10 40 19.ADANASPOR 38 7 9 22 32 75 -43 30 20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 38 0 0 38 14 153 -139 -21 NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi. NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA