Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftalara göre müsabaka programları şöyle:
27. hafta
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor- MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe- Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor- Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
28. hafta
1 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 Mart Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
29. hafta
8 Mart Cuma:
20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
30. hafta
15 Mart Cuma:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların maç programları belli oldu - Son Dakika
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