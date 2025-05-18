Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
24 Mayıs Cumartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK- Kasımpaşa (Gaziantep)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
25 Mayıs Pazar:
19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 RAMS Başakşehir- Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)
26 Mayıs Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Mersin)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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